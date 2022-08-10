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31 минуту назад

Байден выделил 280 млрд долларов на развитие электроники

Елена Прошина

Президент США Джо Байден подписал закон о поддержке производства полупроводников в стране. На развитие этой отрасли выделены $280 млрд. Об этом пишет ТАСС.

Байден выделил 280 млрд долларов на развитие электроники
Фото: ReutersReuters

По словам главы Белого дома, такая инициатива – это «инвестиции в Америку, которые бывают раз в поколение».

«Нам нужно производить чипы здесь, чтобы снизить издержки и создать рабочие места», — заявил он.

Также Байден подчеркнул, что полупроводники применяются при производстве противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США направляют на Украину. По его словам, полупроводники нужны не только для Javelin, но и «для вооружений будущего».

«Китай пытается опередить нас в производстве новейших чипов», — заметил Байден.

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, закон направлен на то, чтобы США «могли победить любую страну в конкурентной борьбе».

Напомним, обе палаты Конгресса США одобрили инициативу по поддержке отрасти еще в июле. Она предполагает выделение из бюджета $52,7 млрд в виде субсидий, а также финансирование в последующие годы.

Наука и техника,Джозеф Байден,Конгресс США,
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