Байден выделил 280 млрд долларов на развитие электроники

Президент США Джо Байден подписал закон о поддержке производства полупроводников в стране. На развитие этой отрасли выделены $280 млрд. Об этом пишет ТАСС.

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По словам главы Белого дома, такая инициатива – это «инвестиции в Америку, которые бывают раз в поколение».

«Нам нужно производить чипы здесь, чтобы снизить издержки и создать рабочие места», — заявил он.

Также Байден подчеркнул, что полупроводники применяются при производстве противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США направляют на Украину. По его словам, полупроводники нужны не только для Javelin, но и «для вооружений будущего».

«Китай пытается опередить нас в производстве новейших чипов», — заметил Байден.

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, закон направлен на то, чтобы США «могли победить любую страну в конкурентной борьбе».