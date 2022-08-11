Вокруг гигантской планеты впервые обнаружен газовый диск

При помощи Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки (ALMA) и партнеров из Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO), ученые впервые обнаружили газ в околопланетном диске. Более того, обнаружение также предполагает наличие очень молодой экзопланеты. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

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Околопланетные диски представляют собой скопление газа, пыли и мусора вокруг молодых планет. Из этих дисков появляются луны и другие мелкие каменистые объекты. Они также контролируют рост молодых планет-гигантов. Изучение этих дисков на их ранних стадиях может дать ответы на вопросы, связанные с формированием нашей Солнечной системы, в том числе галилеевых спутников Юпитера, которые, по мнению ученых, образовались в околопланетном диске Юпитера около 4,5 миллиардов лет назад.

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В процессе изучения AS 209, молодой звезды, расположенной примерно в 395 световых годах от Земли в созвездии Змееносца, ученые заметили сгусток испускаемого света в пустом пространстве среди газа, окружающего звезду. Это в свою очередь привело к обнаружению околопланетного диска, окружающего планету с массой соизмеримой Юпитеру.

Ученые очень заинтересованы этой системой, как из-за дальности планеты от своей звезды, так и из-за возраста самой звезды. Экзопланета расположена на расстоянии более 200 астрономических единиц (18,59 миллиардов миль) от своей звезды, что ставит под вопрос современные теории формирования планет. Если предполагаемый возраст звезды всего 1,6 миллиона лет, то эта экзопланета может стать одной из самых молодых из когда-либо обнаруженных. Разумеется, необходимы дальнейшие исследования, и ученые надеются, что предстоящие наблюдения с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб подтвердят наличие планеты.

«Лучший способ изучить формирование планет — это наблюдать за планетами во время их формирования. Мы живем в очень захватывающее время, когда такие вещи стали возможными благодаря мощным телескопам, вроде ALMA и JWST», — сказал Джейхан Бэ, профессор астрономии в Университет Флориды и ведущий автор статьи.