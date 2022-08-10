В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
47 минут назад

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил редкого коричневого карлика

Lenta.ru

Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» обнаружил редкого коричневого карлика, превышающего массу Юпитера в 31 раз. Результаты наблюдений опубликованы в виде препринта в репозитории arXiv.

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил редкого коричневого карлика
Фото: NASANASA

Найденному объекту дали название GLASS-JWST-BD1, он представляет собой редкий тип коричневых карликов — Т-карлики, самые холодные и наименее светящиеся, с температурой от 500 до 1500 Кельвинов. Изучение таких тел необходимо для понимания объектов, которые сложно идентифицировать как планету или звезду, например, гигантских экзопланет.

Зафиксировать карлика удалось на спектрографы ближнего инфракрасного диапазона NIRSPEC и NIRISS в рамках программы Through the Looking GLASS, направленной на изучение массивного скопления галактик Abell 2744. Объект имеет массу 31,43 массы Юпитера и температуру около 600 Кельвинов. Его примерный возраст астрономы оценили в пять миллиардов лет. Предварительные исследования выявили, что GLASS-JWST-BD1 является Т-карликом позднего типа, а также относится к галактическому толстому диску.

В августе 2022 года в рамках Стратегической программы Subaru был зафиксирован первый красный карлик — планета Ross 508b, которая больше Земли примерно в четыре раза.

Наука и техника,NASA,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители