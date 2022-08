Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил редкого коричневого карлика

Зафиксировать карлика удалось на спектрографы ближнего инфракрасного диапазона NIRSPEC и NIRISS в рамках программы Through the Looking GLASS, направленной на изучение массивного скопления галактик Abell 2744. Объект имеет массу 31,43 массы Юпитера и температуру около 600 Кельвинов. Его примерный возраст астрономы оценили в пять миллиардов лет. Предварительные исследования выявили, что GLASS-JWST-BD1 является Т-карликом позднего типа, а также относится к галактическому толстому диску.