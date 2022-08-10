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1 час назад

Из-за глобального потепления некоторые ящерицы рождаются уже постаревшими

Ferra.ru

Учёные-зоологи выявили необычное влияние глобального потепления на новорожденных ящериц, населяющих горы на юге Франции.

Ящерицы стали рождаться постаревшими из-за потепления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалистов, связанный с изменением климата тепловой стресс укорачивает теломеры у самок живородящих пресмыкающих данного вида. Это приводит к тому, что их детеныши появляются на свет с более короткими теломерами, что обычно происходит в гораздо более позднем возрасте.

Так, в популяциях, подвергающихся высоким температурам, длина теломер у новорожденных ящериц примерно соответствует длине таковых у годовалых и взрослых особей из других популяций.

Специалисты считают, что нечто подобное может происходить и среди других видов холоднокровных животных, которые в результате эволюции приспособились к прохладному климату. На данный момент не совсем ясно, можно ли как-то улучшить ситуацию.

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