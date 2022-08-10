Смартфонам в России предсказали подорожание

К началу осени, когда россияне традиционно покупают новую технику, в России ожидается подорожание смартфонов. К сентябрю цены поднимутся на 10–15 процентов, предсказывают эксперты ценового агрегатора Price.ru. Исследование рынка цитирует издание «Секрет фирмы».

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По данным аналитиков, к концу второго квартала (апрель-июнь) популярные смартфоны подешевели на 23 процента по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года. В июле цены на популярные флагманы вернулись к февральскому уровню. В целом летом смартфоны из-за «сезонного затишья» подешевели на 2–5 процентов.

По информации Price.ru, лидерами по продажам на российском рынке остались гаджеты покинувших Россию Apple и Samsung. Однако в начале июля «Коммерсантъ» писал, что в первом полугодии китайские бренды опередили западные — смартфоны Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia (правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia владеет китайский холдинг HMD Global) оказались лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России.

Ранее мобильные операторы «Билайн» и Tele2 сообщали, что продажи новых смартфонов в России во втором квартале 2022 года установили антирекорд, оказавшись минимальными за последние пять лет. В денежном выражении результаты продажи снизились до уровня 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.