SpaceX отправила в космос несколько десятков новых спутников

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками для своей орбитальной сети Starlink.

Фото: SpaceX SpaceX

Старт ракеты с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди (штат Флорида) состоялся в 22:14 по местному времени (05:14 мск). "Развертывание 52 спутников Starlink подтверждено", - сообщила компания в Twitter через 16 минут после запуска.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года более 2,6 тыс. спутников. В настоящее время сеть Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии.