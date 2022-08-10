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12 минут назад

SpaceX вывела в космос 52 спутника для сети Starlink

ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками для своей орбитальной сети Starlink.

SpaceX отправила в космос несколько десятков новых спутников
Фото: SpaceXSpaceX

Старт ракеты с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди (штат Флорида) состоялся в 22:14 по местному времени (05:14 мск). "Развертывание 52 спутников Starlink подтверждено", - сообщила компания в Twitter через 16 минут после запуска.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года более 2,6 тыс. спутников. В настоящее время сеть Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии.

Компания заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

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