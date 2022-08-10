В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
43 минуты назад

Ученые смогли вырастить древесину без дерева в лаборатории

Газета.Ruиещё 1

Американские ученые из Массачусетского технологического института изобрели способ лабораторного выращивания древесины. Об этом сообщает MIT News.

Ученые смогли вырастить древесину без дерева в лаборатории
Фото: UnsplashUnsplash

Для этого исследователи сначала выделяют клетки из листьев молодых растений цинния изящная (Zinnia elegans). Клетки культивируют в жидкой среде в течение двух дней, затем переносят в среду на основе геля, которая содержит питательные вещества и два разных гормона. Регулировка уровня гормонов на этом этапе процесса позволяет исследователям настраивать физические и механические свойства клеток растений, которые растут в этом богатом питательными веществами бульоне.

Затем раствор клеточной культуры выдавливают в определенную форму с помощью 3D-принтера и оставляют в темноте для инкубации в течение трех месяцев. В конце материал обезвоживается и отправляется для исследования.

«Идея в том, что вы можете выращивать растительные материалы именно в той форме, которая вам нужна, без необходимости какой-либо механической обработкой, которая потребляет энергию и производит отходы», — рассказывают ученые.

Ученые надеются, что с помощью их технологии в перспективе можно будет отказаться от вырубки деревьев ради изготовления деревянных изделий, что важно для сохранения экологии.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители