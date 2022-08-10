Ученые смогли вырастить древесину без дерева в лаборатории

Американские ученые из Массачусетского технологического института изобрели способ лабораторного выращивания древесины. Об этом сообщает MIT News.

Фото: Unsplash Unsplash

Для этого исследователи сначала выделяют клетки из листьев молодых растений цинния изящная (Zinnia elegans). Клетки культивируют в жидкой среде в течение двух дней, затем переносят в среду на основе геля, которая содержит питательные вещества и два разных гормона. Регулировка уровня гормонов на этом этапе процесса позволяет исследователям настраивать физические и механические свойства клеток растений, которые растут в этом богатом питательными веществами бульоне.

Затем раствор клеточной культуры выдавливают в определенную форму с помощью 3D-принтера и оставляют в темноте для инкубации в течение трех месяцев. В конце материал обезвоживается и отправляется для исследования.

«Идея в том, что вы можете выращивать растительные материалы именно в той форме, которая вам нужна, без необходимости какой-либо механической обработкой, которая потребляет энергию и производит отходы», — рассказывают ученые.