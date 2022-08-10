Ученые смогли вырастить древесину без дерева в лаборатории

Американские ученые из Массачусетского технологического института изобрели способ лабораторного выращивания древесины. Об этом сообщает MIT News.
Для этого исследователи сначала выделяют клетки из листьев молодых растений цинния изящная (Zinnia elegans). Клетки культивируют в жидкой среде в течение двух дней, затем переносят в среду на основе геля, которая содержит питательные вещества и два разных гормона. Регулировка уровня гормонов на этом этапе процесса позволяет исследователям настраивать физические и механические свойства клеток растений, которые растут в этом богатом питательными веществами бульоне.
Затем раствор клеточной культуры выдавливают в определенную форму с помощью 3D-принтера и оставляют в темноте для инкубации в течение трех месяцев. В конце материал обезвоживается и отправляется для исследования.
«Идея в том, что вы можете выращивать растительные материалы именно в той форме, которая вам нужна, без необходимости какой-либо механической обработкой, которая потребляет энергию и производит отходы», — рассказывают ученые.
Ученые надеются, что с помощью их технологии в перспективе можно будет отказаться от вырубки деревьев ради изготовления деревянных изделий, что важно для сохранения экологии.