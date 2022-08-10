В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В России предложили дать налоговые льготы разработчикам военных программ

Lenta.ruиещё 1

Министерство финансов России предложило дать налоговые льготы разработчикам программ военного и двойного назначения. Об этом сообщают «Ведомости».

В РФ захотели дать налоговые льготы разработчикам военных программ
Фото: ТАССТАСС

Поправки, предполагающие освобождение от НДС, предлагается внести в статью 149 Налогового кодекса. Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022, а в Госдуму — на февраль 2023 года.

Льгота коснется передачи исключительных прав и прав на использование на программы для электронно-вычислительных машин и базы данных, которые включены в единый реестр научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ военного назначения.

В Минфине пояснили, что в настоящее время в рамках налогового маневра в отрасли интернет-технологий от НДС освобождаются разработчики российского программного обеспечения из реестра Минцифры, однако в него не включены программы, связанные с обеспечением обороны и безопасности страны. Издание отмечает, что речь идет о запрете внесения их в реестр из-за сведений, которые составляют государственную тайну.

Ранее госкорпорация «Ростех» предложила Минцифры России распространить льготы для программистов на IT-специалистов, работающих во всех компаниях, а не только в продающих ПО, а также расширить для них предоставляемые меры поддержки.

Наука и техника,Минфин России,Ростех,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители