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34 минуты назад

Пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Twitter

Елена Прошина

Пользователи социальной сети Twitter жалуются на масштабные сбои в работе сервиса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пользователи пожаловались на масштабные сбои в работе Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи сообщают о ошибках в работе приложения и при присоединении к серверу. В работе полной версии сайта также замечены перебои.

Жалобы приходят сразу из нескольких стран, чаще всего из США и стран Европы. Сайт Downdetector, отслеживающий сбои популярных интернет-ресурсов, сообщает, что из CША поступило около 24.4 тысяч жалоб, а из Великобритании 8.5 тысяч. Большой объём сообщений также зафиксирован из Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Бельгии.

Это уже второй случай масштабного сбоя в работе соцсети за последнее время. Прошлый сбой произошёл в середине июля.

https://news.rambler.ru/tech/48999254-v-rabote-twitter-nablyudayutsya-nepoladki-po-vsemu-miru

Напомним, что 4 марта социальная сеть Twitter была заблокирована в России по требованию Роскомнадзора..

https://news.rambler.ru/internet/48249297-v-rossii-zablokirovali-twitter

Наука и техника,Роскомнадзор,
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