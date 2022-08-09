К марсоходу прилипло странное образование

На поверхности марсохода Perseverance заметили что-то странное. Природа маленькой белой нити вызвала споры в сети, в NASA обещают во всём разобраться. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото: NASA NASA

Неопознанный объект нашли на сверлильном патроне, который помогает марсоходу собирать марсианский грунт. Внешне находка напоминает седой волос или засохшую ветку. Эксперты из NASA же пока склоняются к мнению, что это остатки парашютных строп, которые марсоход использовал при посадке.

В ответ на начавшуюся дискуссию эксперты из NASA заявили, что у них есть ещё одна, куда более интересная находка, которую удалось обнаружить рядом с буровым долотом. Но никаких подробностей в ведомстве больше не раскрыли.