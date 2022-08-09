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1 час назад

К марсоходу прилипло странное образование

Елена Прошина

На поверхности марсохода Perseverance заметили что-то странное. Природа маленькой белой нити вызвала споры в сети, в NASA обещают во всём разобраться. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

К марсоходу прилипло странное образование
Фото: NASANASA

Неопознанный объект нашли на сверлильном патроне, который помогает марсоходу собирать марсианский грунт. Внешне находка напоминает седой волос или засохшую ветку. Эксперты из NASA же пока склоняются к мнению, что это остатки парашютных строп, которые марсоход использовал при посадке.

В ответ на начавшуюся дискуссию эксперты из NASA заявили, что у них есть ещё одна, куда более интересная находка, которую удалось обнаружить рядом с буровым долотом. Но никаких подробностей в ведомстве больше не раскрыли.

Напомним, что это не первая интересная находка от марсохода Perseverance за последнее время. Ранее NASA показала фото, на которых можно заметить необычную субстанцию, по своей форме напоминающую спагетти.

Наука и техника,NASA,
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