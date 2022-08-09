Иран подтвердил корректную работу подсистем спутника "Хайям"

Иранская сторона подтверждает корректную работу всех подсистем своего спутника "Хайям", который был запущен с космодрома Байконур при помощи российской ракеты-носителя. Об этом сообщило во вторник Иранское космическое агентство.
"Подтверждена корректная работа всех подсистем спутника "Хайям". В течение следующих дней процесс запуска и тестирования подсистем спутника будет проходить в плановом режиме", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что "спутник будет пролетать над Ираном по четыре раза каждые 24 часа".
Ранее во вторник Роскосмос сообщил, что иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Аппарат предназначен для научных исследований, отработки технологий межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.