Иран подтвердил корректную работу подсистем спутника "Хайям"

Иранская сторона подтверждает корректную работу всех подсистем своего спутника "Хайям", который был запущен с космодрома Байконур при помощи российской ракеты-носителя. Об этом сообщило во вторник Иранское космическое агентство.

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"Подтверждена корректная работа всех подсистем спутника "Хайям". В течение следующих дней процесс запуска и тестирования подсистем спутника будет проходить в плановом режиме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "спутник будет пролетать над Ираном по четыре раза каждые 24 часа".