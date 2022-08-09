Ученые превратили графит в гексагональный алмаз за пикосекунды

Американские исследователи получили гексагональный алмаз (лонсдейлит) в лабораторных условиях. Для этого они подвергли графит пикосекундному (10-12 с) лазерному сжатию, а после наблюдали фазовый переход с помощью рентгеновских импульсов. Результаты исследования показали, что переход происходит бездиффузионно, а лонсдейлит, вероятно, является промежуточным звеном между графитом и кубическим алмазом. Статья опубликована в журнале Applied Physics.

Фото: pro-mineral.ru pro-mineral.ru

Лонсдейлит — это полиморфная модификация углерода с гексагональной решеткой. Этот тип алмаза был обнаружен после ударного сжатия, вызванного падением метеорита. Однако природа лонсдейлита оставалось загадкой: ученые спорили о том, существует ли гексагональный алмаз в виде протяженной структуры, или же это кубический алмаз с дефектами.

Теперь ученые из Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса смоделировали условия формирования лонсдейлита, используя пикосекундное лазерное сжатие, и наблюдали фазовый переход с помощью фемтосекундных (10-15 с) рентгеновских импульсов.

«Лонсдейлит образуется при быстром сжатии, уникальном для ударного сжатия, — говорит соавтор исследования Майк Армстронг. — В течение десятилетий существовали предположения о механизмах и промежуточных состояниях этого фазового перехода и о том, почему он происходит только при быстром сжатии. Здесь мы показываем, что структура лонсдейлита, вероятно, является промежуточным состоянием при фазовом переходе графит — кубический алмаз».