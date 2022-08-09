У Куликова поля нашли остатки старинных поселений

Российские археологи обнаружили в окрестностях Куликова поля десятки старинны артефактов. Раньше считалось, что эти места были оставлены людьми задолго до битвы 1380 года. Но новое исследование указало – там существовали постоянные поселения, сообщает ТАСС.

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В список находок ученых попали обломки чугунных котлов, металлический нательный крест и ордынская бляшка для ремня из бронзы в виде цветка. Уточняется, что раскопки проводят на объекте археологического наследия народов России – селище Себино-2.

Ученые отметили, что на берегу реки Мокрая Табола, где проводятся исследования, сохранились многочисленные овражки поперек склонов. Долгое время их принимали за естественные образования. Но на самом деле они могли возникнуть вследствие человеческой деятельности.

Археологи намерены сопоставить овражки с планом отдельных усадеб. Если они совпадут, то это позволит лучше понять структуру и размер средневековых поселений. Вероятно, изначально на берегу располагались проулки, которые превратились в небольшие овраги в начале XVIII века, когда началась массовая распашка земель.