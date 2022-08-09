Что нужно знать об оспе обезьян: рассказывает ученый-эпидемиолог

Не успела планета оправиться от пика заболеваемости COVID-19, как СМИ и работники медучреждений начали активно предупреждать об эпидемии обезьяньей оспы. Болезнь быстро стала предметом активных дискуссий и массовых заблуждений, которые чаще вредят, чем помогают спастись от инфекции. Научно-популярный портал The Conversation попросил профессора эпидемиологии Техасского университета Ребекку Фишер ответить на вопросы насчет обезьяньей оспы — мы перевели главные тезисы из ее текста.

Фото: ТАСС ТАСС

Чем нынешняя вспышка отличается от предыдущих?

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Текущая эпидемия обезьяньей оспы примечательна по нескольким причинам. Во-первых, она имеет небывалый масштаб: по состоянию на начало августа во всем мире зарегистрировано более 25 000 случаев заболевания, причем даже в тех странах, где вирус никогда раньше не появлялся. Во-вторых, симптомы болезни проявляются таким образом, что пациенты, еще на знающие о том, что они больны, часто ненароком заражают других людей. Сыпь, по которой можно распознать вирус, нередко появляется только после легкого недомогания и опухших лимфоузлов. Иногда кожные нарывы возникают быстрее, но они могут находиться во рту, горле или прямой кишке, из-за чего их невозможно вовремя заметить. Некоторые переболевшие в принципе перенесли оспу без симптомов, хотя пока непонятно, влияет ли это на распространение вируса.

Кто рискует заразиться обезьяньей оспой?

Сейчас для большинства людей вероятность подцепить обезьянью оспу низкая. При близком, продолжительном контакте с зараженным человеком кто угодно рискует подхватить вирус: это применительно к романтическим партнерам, родителям, детям и родственникам. Самые распространенные ситуации передачи болезни — это взаимодействие людей внутри жилых домов и медицинских учреждений.

В группу риска также входят мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, так как среди них вирус распространяется активнее всего. Но важно понимать, что, несмотря на это, обезьянья оспа не эксклюзивна для данной категории людей — частота появления инфекции в определенных кругах вовсе не означает, что она не может атаковать другие социальные группы. Вирус не различает жертвы по возрасту, сексуальной ориентации или гендерной принадлежности.

На вероятность заражения также влияют и другие факторы, такие как продолжительность контакта, тип контакта и реакция иммунной системы.

Передается ли обезьянья оспа половым путем?

На данный момент сексуальный контакт является ведущей причиной передачи вируса среди зарегистрированных случаев, но сама по себе обезьянья оспа не входит в число ЗППП. Заражение также вполне может произойти при поцелуях или во время объятий: любая форма длительного взаимодействия между людьми способна передать вирус. Интимные обстоятельства просто создают более благоприятные условия для распространения оспы, так как секс предполагает соприкосновение кожи партнеров и вероятный обмен жидкостями. Не так давно следы ДНК обезьяньей оспы были обнаружены в фекалиях, человеческой слюне, семенной жидкости и мочи, но исследователи пока только изучают эти данные.