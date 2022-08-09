В дрожжи внедрили человеческую ДНК

Ученые Технологического университета Делфта в Нидерландах встроили ДНК клеток мыщц человека в геном пекарских дрожжей. О научной работе сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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Фрагменты человеческой ДНК, которые перенесли в ДНК дрожжей, включали группу из десяти генов, кодирующих белки, участвующие в гликолизе — процессе расщепления сахара и синтезе биологических полимеров. Поскольку дрожжи являются одноклеточными организмами, которые удобно выращивать, они используются учеными в качестве удобной платформы для изучения отдельных биохимических путей, протекающих в человеческих клетках.