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1 час назад

В дрожжи внедрили человеческую ДНК

Lenta.ru

Ученые Технологического университета Делфта в Нидерландах встроили ДНК клеток мыщц человека в геном пекарских дрожжей. О научной работе сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

В дрожжи внедрили человеческую ДНК
Фото: UnsplashUnsplash

Фрагменты человеческой ДНК, которые перенесли в ДНК дрожжей, включали группу из десяти генов, кодирующих белки, участвующие в гликолизе — процессе расщепления сахара и синтезе биологических полимеров. Поскольку дрожжи являются одноклеточными организмами, которые удобно выращивать, они используются учеными в качестве удобной платформы для изучения отдельных биохимических путей, протекающих в человеческих клетках.

Ранее группе исследователей удалось создать внутри дрожжей синтетические хромосомы для создания новых функций у клеток. В эти хромосомы добавили несколько человеческих генов, попутно удалив у самих дрожжей аналогичные гены, кодирующие гликолиз. Свойства человеческих ферментов, синтезируемых дрожжами и клетками человека, были достаточно похожими, что подтверждает ценность новых гуманизированных дрожжей в качестве моделей клеток человека.

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