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15 минут назад

Realme представила в России недорогие смарт-телевизоры

Ferra.ruиещё 1

Компания Realme расширяет присутствие на российском рынке. Теперь в РФ можно купить телевизоры Smart TV SLED 4K (55 дюймов) и Smart TV 4K (50 и 43 дюйма).

Realme представила в России недорогие смарт-телевизоры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В модели Smart TV SLED 4K применяется новая технология SLED. Её суть состоит в том, что вместо моноцветового спектра подсветки (белый или синий), подложка светится тремя цветами: синим, красным и зелёным. Это обеспечивает равномерную цветопередачу, сверхширокую цветовую гамму и цветовой охват NTSC 108%.

Также ТВ оснащён аудиосистемой мощностью 24 Вт и поддерживает Dolby Audio с объёмным стереоскопическим звуком. В его основе лежит процессор MediaTek с четырехъядерной 64-битной архитектурой. Устройство работает под управлением Android TV с поддержкой голосового помощника.

Два других телевизора поддерживают формат Dolby Vision с высоким динамическим диапазоном (HDR). У них есть крепления для стены, толщина рамок составляет всего 2,2 мм при диагонали 43 дюйма.

Все телевизоры можно будет купить в магазинах Группы М.Видео-Эльдорадо. Цены такие:

Realme Smart TV SLED 4K (55'') — 59 990 рублей, со скидкой — 54 990. Realme Smart TV 4K (50'') — 49 990 рублей, со скидкой — 43 990. Realme Smart TV 4K (43'') — 39 990 рублей, со скидкой — 33 990.

Даты старта продаж станут известны позже. В подарок все покупатели телевизоров получат три месяца подписки в онлайн-кинотеатре IVI.

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