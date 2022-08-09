Пользователей Windows 11 предупредили о возможном «повреждении данных»

Компания Microsoft выпустила сообщение для пользователей Windows, в котором предупреждает о возможном «повреждении данных». Оно размещено на официальном сайте Microsoft в разделе технической поддержки.

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Предупреждение касается систем операционных Windows 11 и Windows Server 2022, а также компьютеров с современными процессорами — какими именно, компания не уточнила. Проблема кроется в баге внутри ОС от Microsoft, а точнее в библиотеке шифрования SymCrypt. Если на ПК активирована функция шифрования диска BitLocker, то пользователь рискует потерять часть важных данных. Microsoft пока не сообщала, можно ли восстановить поврежденную информацию и как это сделать.

Известно, что уже существует патч, исправляющий этот недочет, но вместе с этим он сильно нагружает систему, и Windows 11, как и Windows Server 2022 начинают «тормозить».