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31 минуту назад

Microsoft предупредила пользователей Windows 11 о возможном «повреждении данных»

Газета.Ruиещё 1

Компания Microsoft выпустила сообщение для пользователей Windows, в котором предупреждает о возможном «повреждении данных». Оно размещено на официальном сайте Microsoft в разделе технической поддержки.

Пользователей Windows 11 предупредили о возможном «повреждении данных»
Фото: 

Предупреждение касается систем операционных Windows 11 и Windows Server 2022, а также компьютеров с современными процессорами — какими именно, компания не уточнила. Проблема кроется в баге внутри ОС от Microsoft, а точнее в библиотеке шифрования SymCrypt. Если на ПК активирована функция шифрования диска BitLocker, то пользователь рискует потерять часть важных данных. Microsoft пока не сообщала, можно ли восстановить поврежденную информацию и как это сделать.

Известно, что уже существует патч, исправляющий этот недочет, но вместе с этим он сильно нагружает систему, и Windows 11, как и Windows Server 2022 начинают «тормозить».

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что диалоговое окно завершения работы в Windows 11 получит обновленный дизайн. Согласно опубликованным скриншотам, Microsoft уберет с него логотип Windows и изображение компьютера.

Наука и техника,Microsoft,
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