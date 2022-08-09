Раскрыто происхождение упавшего в России загадочного метеорита

Метеорит Караванное, найденный в России в 2010 году, является «обломком» уникального астероида, образовавшегося на заре истории Солнечной системы и формировавшегося наподобие Земли и планет земной группы – Меркурия, Венеры и Марса, такую гипотезу выдвинули ученые Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с российскими и зарубежными коллегами, сообщили в Минобрнауки.

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Метеорит Караванное принадлежит к редкому типу внеземного вещества – так называемым палласитам группы «eagle station» (ES), которая включает всего пять из почти 70 тыс. известных на сегодняшний день метеоритов, передает РИА «Новости».

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Палласиты состоят из металлического никелистого железа и зеленого прозрачного минерала оливина. Ученые сходятся во мнении, что эти вещества образовались на заре истории Солнечной системы, около 4,5 млрд лет назад, в астероидах, которые в свою очередь сформировались из пыли в околосолнечном протопланетном диске. Затем они полностью или частично расплавились за счет внутреннего тепла, выделяющегося при распаде радиоактивных изотопов алюминия и железа, – их «юная» Солнечная система «унаследовала» от взорвавшейся поблизости сверхновой звезды.

Расплавленный астероид разделялся на металлическое ядро и силикатную оболочку, из которой при остывании кристаллизовалась оливиновая мантия значительной толщины. Таким же образом формировалось и внутреннее строение Земли и планет земной группы – Меркурия, Венеры и Марса, отмечают авторы нынешней работы.

«Мы определили химический состав металла и оливина в метеорите Караванное. На основе этих данных построили компьютерную модель кристаллизации металла ядра такого астероида при остывании, когда из расплава последовательно вырастают железные кристаллы с различным содержанием химических элементов-примесей», – сказала научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Светлана Теплякова.

По ее словам, полученные данные свидетельствуют, что палласиты группы ES образовались в недрах астероида диаметром всего лишь 200 километров (для сравнения: диаметр Земли составляет более 12 тыс. километров), первоначально состоявшего из примитивного вещества углистого хондрита (хондриты – это каменные метеориты, наиболее распространенная группа в классификации метеоритов).

Особенность астероида, из которого образовался метеорит Караванное, состоит в том, что он хотя и разделился на ядро и мантию, но сверху осталась оболочка, которая не подвергалась плавлению.

Как предполагают ученые, этот астероид, когда его мантия окончательно затвердела, но ядро еще оставалось жидким, столкнулся с каким-то другим астероидом. В результате мантия потрескалась, и трещины заполнились выдавленным из ядра металлическим расплавом. Тот смешивался с оливином мантии и медленно остывал, формируя палласиты.

Через какое-то время, видимо, случилось еще более масштабное столкновение с другим астероидом, после чего родительский астероид палласитов полностью разрушился, и его обломки до сих пор иногда выпадают на Землю, считают авторы исследования.

Таким образом, выдвинутая учеными гипотеза объясняет одно из загадочных свойств палласитов – универсальный химический состав оливина, сопровождаемый широкими вариациями состава металла. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Meteoritics & Planetary Science.