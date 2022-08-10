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31 минуту назад

В России запатентовали систему заправки дронов в воздухе

Газета.Ruиещё 3

Специалисты Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» разработали и запатентовали систему заправки беспилотников в воздухе, которая повышает эффективность их применения, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, распространенный Федеральным институтом промышленной собственности.

В России запатентовали систему заправки дронов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно документу, изобретение позволит увеличить время пребывания беспилотников в воздухе, радиус боевого применения и массу полезной нагрузки при взлете. Заправку предлагается осуществлять при помощи дрона-заправщика. В состав системы входит оборудование заправляемого беспилотника и дрона-заправщика.

«Оборудование дрона-заправщика содержит заправочный шланг, агрегат заправки, блок управления, датчик положения конуса и датчик стыковки, установленные на конусе заправочного шланга», — говорится в документе.

Ранее президент «Калашникова» Алан Лушников рассказал, против каких целей эффективны российские ударные дроны. Он отметил, что «Куб-БЛА» не предназначен для работы по движущимся целям. «Ланцет», наоборот, эффективен по стационарным целям.

До этого в Польше рассказали об охоте российских дронов за HIMARS ВСУ. Отмечается, что уничтожение HIMARS затрудняется сменой их позиций после стрельбы. Однако российские беспилотники могут своевременно обнаружить и поразить РСЗО сразу после выстрела.

Наука и техника,Алан Лушников,
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