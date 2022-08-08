В Tele2 произошла утечка данных

Сотовый оператор Tele2 проводит служебное расследование по факту утечки персональных данных пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

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Ранее о произошедшей у оператора утечке сообщил ряд специализированных Telegram-каналов. Утверждалось, что в сеть попали ФИО, мобильные номера, а также адреса электронной почты абонентов. Файл с данными предположительно содержит более 7,5 млн строк.

"Tele2 проводит служебное расследование. Уже известно, что ответственность на стороне IT-партнера, который подвергся хакерской атаке. Наши собственные системы надежно защищены, факт утечки на стороне Tele2 полностью исключен", - сообщили в пресс-службе.

В этой связи там заверили, что оператор усилит контроль за данными в контуре потенциального доступа менее защищенных подрядчиков.

При этом, согласно анализу Tele2, опубликованные данные не несут материальных рисков для абонентов.