Борисов прибыл с рабочим визитом на Байконур

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов прибыл с рабочим визитом на космодром Байконур. Ожидается, что в ходе поездки он ознакомится с работой комплекса и жизнью города. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Фото: Роскосмос Роскосмос

По приезде Борисов возложил цветы к памятнику на братской могиле погибших ракетчиков. Мемориал был воздвигнут в память о ракетчиках, которые погибли при авариях ракетной техники в 1960 и 1963 годах.

Ожидается, что в ходе визита Юрий Борисов проведет встречу с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным, на которой, в частности, будут обсуждаться вопросы создания комплекса «Байтерек» и ракеты-носителя «Союз-5». Кроме того, планируется встреча с мэром Байконура Константином Бусыгиным.