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1 час назад

Борисов прибыл с рабочим визитом на Байконур

ТК «Звезда»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов прибыл с рабочим визитом на космодром Байконур. Ожидается, что в ходе поездки он ознакомится с работой комплекса и жизнью города. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

Борисов прибыл с рабочим визитом на Байконур
Фото: РоскосмосРоскосмос

По приезде Борисов возложил цветы к памятнику на братской могиле погибших ракетчиков. Мемориал был воздвигнут в память о ракетчиках, которые погибли при авариях ракетной техники в 1960 и 1963 годах.

Ожидается, что в ходе визита Юрий Борисов проведет встречу с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным, на которой, в частности, будут обсуждаться вопросы создания комплекса «Байтерек» и ракеты-носителя «Союз-5». Кроме того, планируется встреча с мэром Байконура Константином Бусыгиным.

Ранее стало известно, что Роскосмос определит дату выхода из проекта МКС на основании анализа технического состояния станции. Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что процесс начнется после 2024 года и займет время.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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