В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Apple увеличила производство iPhone 14

Lenta.ruиещё 1

Компания Apple запланировала произвести больше смартфонов нового поколения, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает издание Taiwan Economic Times.

Apple увеличила производство iPhone 14
Фото: Joyce Zhou / ReutersJoyce Zhou / Reuters

Источники медиа рассказали, что американская компания увеличила объемы производства iPhone 14. Сообщается, что Apple намерена выпустить 95 миллионов девайсов вместо 90 миллионов штук, как было запланировано до этого. Топ-менеджеры IT-корпорации полагают, что новая серия телефонов будет популярнее, чем линейка iPhone 13.

Также инсайдеры отметили, что в Apple сделали ставку на дорогие телефоны. Согласно источникам, в компании считают, что iPhone 14 Pro Max окажется самым востребованным в серии. Массовое производство флагманов должно стартовать в августе — это связано с тем, что поставщики американской корпорации нарастили поставки компонентов. В конце июля об увеличении производства новых смартфонов сообщали источники DigiTimes.

Ожидается, что в текущем сезоне Apple представит четыре смартфона. В линейку войдут два базовых аппарата iPhone 14 и 14 Max и два топовых устройства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Ранее аналитики Counterpoint Research заявили, что Apple практически не затронуло падение глобального рынка смартфонов. Так, июльские поставки iPhone 13 с одного из заводов партнеров были на треть выше, чем в июле прошлого года.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители