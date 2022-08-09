Apple увеличила производство iPhone 14

Компания Apple запланировала произвести больше смартфонов нового поколения, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает издание Taiwan Economic Times.

Фото: Joyce Zhou / Reuters Joyce Zhou / Reuters

Источники медиа рассказали, что американская компания увеличила объемы производства iPhone 14. Сообщается, что Apple намерена выпустить 95 миллионов девайсов вместо 90 миллионов штук, как было запланировано до этого. Топ-менеджеры IT-корпорации полагают, что новая серия телефонов будет популярнее, чем линейка iPhone 13.

Также инсайдеры отметили, что в Apple сделали ставку на дорогие телефоны. Согласно источникам, в компании считают, что iPhone 14 Pro Max окажется самым востребованным в серии. Массовое производство флагманов должно стартовать в августе — это связано с тем, что поставщики американской корпорации нарастили поставки компонентов. В конце июля об увеличении производства новых смартфонов сообщали источники DigiTimes.

Ожидается, что в текущем сезоне Apple представит четыре смартфона. В линейку войдут два базовых аппарата iPhone 14 и 14 Max и два топовых устройства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.