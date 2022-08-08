Российский «Луч» запустят осенью

Российский спутник-ретранслятор «Луч» запустят на орбиту осенью 2022 года. Ракету-носитель «Протон-М» с аппаратом запустят в конце ноября с космодрома «Байконур». Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

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Многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч» приняли в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Система предназначена для информационного обеспечения ракет и космических аппаратов, которые летают на низких орбитах (до 2000 километров). Система «Луч» обеспечивает обмен данными между Центром управления полетами и российским сегментом Международной космической станции.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что спутник «Скиф-Д», который станет первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера», выведут на орбиту в октябре 2022 года.