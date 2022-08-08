Ученые создали самовосстанавливающееся покрытие для машин

Ученые из Корейского научно-исследовательского института разработали прозрачный материал для защитного покрытия, который может самовосстанавливаться за 30 минут под воздействием солнечного света. Работа ученых была опубликована в журнале ACS Applied Polymer Materials.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Чтобы продемонстрировать способность к самовосстановлению разработанного материала, исследовательская группа покрыла им лабораторную модель автомобиля с царапинами. Когда модель автомобиля была выставлена на полуденный солнечный свет и провела под ним около 30 минут, царапина полностью исчезла.

По словам ученых, когда солнечный свет поглощается разработанным материалом, температура поверхности повышается, поскольку световая энергия преобразуется в тепловую энергию. Впоследствии повышенная температура поверхности делает возможным самовосстановление поверхностной царапины путем рекомбинации химических связей в структуре полимера.