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51 минуту назад

Ученые впервые напечатали на 3D-принтере сверхпрочный и пластичный материал

Газета.Ruиещё 1

Ученым удалось создать сверхпрочный и пластичный материал с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает Sci Tech Daily.

Ученые впервые напечатали на 3D-принтере сверхпрочный и пластичный материал
Фото: Газета.руГазета.ру

Этот двухфазный наноструктурированный высокоэнтропийный сплав превосходит по прочности и пластичности любые другие современные материалы, изготовленные методом аддитивного производства. Работа была проведена исследователями из Массачусетского университета в Амхерсте и Технологического института Джорджии. Сплавы с высокой энтропией становятся все более популярным направлением материаловедения в последние 15 лет. Они состоят из пяти или более элементов в примерно равных пропорциях и дают возможность создавать почти бесконечное количество уникальных комбинаций для сплава.

Печать проводили методом селективного спекания лазером. По словам ученых, получившаяся микроструктура «выглядит как сеть и состоит из чередующихся слоев, известных как гранецентрированные кубические и объемно-центрированные кубические наноламеллярные структуры, встроенные в микромасштабные эвтектические колонии со случайной ориентацией». По сравнению с обычным литым металлом, материал получил трехкратное увеличение прочности и не только не потерял пластичность, но и увеличил ее.

Эта разработка может привести к созданию более прочных и надежных деталей для применения в аэрокосмической, медицинской, энергетической и транспортной областях.

Ранее в Казани создали робота для 3D-печати каркасов космических кораблей.

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