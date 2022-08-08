В России возник дефицит лицензий для Microsoft Office

Российских ретейлеров охватил дефицит облачных лицензий Microsoft 365 и «коробочных» лицензий Microsoft Office. Об этом сообщают «Известия».

Издание подчеркивает, что нехватка лицензий наблюдается у AllSoft, Softline, «Технопарк», «М.Видео» и «Эльдорадо». «Коробочные» решения Оffice от Microsoft пока можно найти в отдельных магазинах, однако цена на них достаточно высокая, а выкупить их проблематично.

Издание обнаружило у DNS и «Ситилинка» лицензию на Microsoft Office 2021 в версии для дома и бизнеса. Она оценивается почти в 25 тысяч рублей. Такое же решение на американском сайте Microsoft стоит 250 долларов, или примерно 15 тыс. рублей по нынешнему курсу.

Ситуация с дефицитом обусловлена решением Microsoft постепенно уйти с российского рынка. Напомним, что об этом компания объявила в марте.

В дальнейшем ретейлеры собираются заняться расширением ассортимента цифровыми версиями офисов от других партнеров.