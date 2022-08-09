Ученые впервые увидели быстрый сон пауков

Ученые впервые увидели, как дремлют пауки. До этого точно никто не знал, спят ли членистоногие.
Ученые устроили фотосъемку детенышей прыгающих пауков и заметили их состояние, подозрительно похожее на быстрый сон птиц и млекопитающих.
Исследователи заметили, что пауки-скакунчики вида Evarcha arcuata иногда "зависали" на шелковых нитях в лабораторных контейнерах. Причем делали они это довольно часто и вели себя, как спящие люди.
Международная команда ученых из Германии, Италии и Великобритании заметила, что во время этого состояния подвешенные паучки дергали конечностями, а их глаза странно мерцали. Также паучки во время сна «сворачиваются клубком», поджимая все восемь лапок.
Теперь ученые хотят выяснить, спят ли пауки технически. К примеру, реагируют ли на раздражители и с какой скоростью они это делают.