Ученые впервые увидели быстрый сон пауков

Ученые впервые увидели, как дремлют пауки. До этого точно никто не знал, спят ли членистоногие.

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Ученые устроили фотосъемку детенышей прыгающих пауков и заметили их состояние, подозрительно похожее на быстрый сон птиц и млекопитающих.

Исследователи заметили, что пауки-скакунчики вида Evarcha arcuata иногда "зависали" на шелковых нитях в лабораторных контейнерах. Причем делали они это довольно часто и вели себя, как спящие люди.

Международная команда ученых из Германии, Италии и Великобритании заметила, что во время этого состояния подвешенные паучки дергали конечностями, а их глаза странно мерцали. Также паучки во время сна «сворачиваются клубком», поджимая все восемь лапок.