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1 час назад

Минцифры предложило до конца года отменить штрафы за продажу смартфонов без российского ПО

Газета.Ruиещё 1

Представитель Минцифры рассказал «Ведомостям» о планах отменить штрафы за продажу смартфонов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО).

Минцифры предложило отменить штрафы за отсутствие российского ПО
Фото: Газета.руГазета.ру

По его информации, соответствующий проект федерального закона с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже внесен в правительство и прошел согласование с федеральными органами исполнительной власти.

Отмечается, что данный документ вносит изменения в статью 14.8 КоАП РФ — «Нарушение иных прав потребителей». Эта статья изначально подразумевает штраф за продажу устройств без российского ПО в размере от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц, а для юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.

Ранее также сообщалось, что Минцифры РФ предложило отменить штраф за продажу техники без предустановленного российского ПО.

В соответствии с решением российских властей, производители гаджетов должны предустанавливать российский софт на устройства, произведенные после 1 апреля 2021 года.

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