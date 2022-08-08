У него не было зубов: учёные рассказали о первом хищнике на Земле

Группа палеонтологов из Великобритании обнаружили необычную окаменелость. Её возраст составляет около 560 млн лет и она, по их мнению, является старейшим хищником на нашей планете.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Специалисты описывают существо как живой организм, имевший экзоскелет и лишённый при этом зубов. Обнаруженный полип также является самым ранним известным представителем животного мира, родственные виды которого до сих пор сохранились. Прежде считалось, что похожие на современные организмы возникли на 20 млн лет позже.

Свежеобнаруженное существо назвали Auroralumina attenboroughi. Первая часть названия переводится как «факел рассвета». Такой выбор учёные сделали в связи с тем, что находка внешне напоминает напоминает горящий факел: