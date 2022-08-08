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1 час назад

У него не было зубов: учёные рассказали о первом хищнике на Земле

Ferra.ru

Группа палеонтологов из Великобритании обнаружили необычную окаменелость. Её возраст составляет около 560 млн лет и она, по их мнению, является старейшим хищником на нашей планете.

У него не было зубов: учёные рассказали о первом хищнике на Земле
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты описывают существо как живой организм, имевший экзоскелет и лишённый при этом зубов. Обнаруженный полип также является самым ранним известным представителем животного мира, родственные виды которого до сих пор сохранились. Прежде считалось, что похожие на современные организмы возникли на 20 млн лет позже.

Свежеобнаруженное существо назвали Auroralumina attenboroughi. Первая часть названия переводится как «факел рассвета». Такой выбор учёные сделали в связи с тем, что находка внешне напоминает напоминает горящий факел:

Отметим, что данная находка позволила экспертам понять, что 560 млн лет назад в океане уже шёл естественный отбор, который привёл к появлению всех современных видов. В том числе и человека.

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