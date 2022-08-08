В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
45 минут назад

Показана серьезная опасность COVID-19 для мозга

Lenta.ru

Специалисты Хьюстонской методистской больницы показали, что COVID-19 может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные и необратимые неврологические последствия. Согласно результатам, опубликованным в журнале Ageing Research Reviews, коронавирусная инфекция способна увеличить вероятность инсультов, кровоизлияний и других опасных нарушений.

Показана серьезная опасность COVID-19 для мозга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи провели обзорный анализ работ, посвященных влиянию SARS-CoV-2 на мозг, чтобы оценить вероятность различных хронических невропатологических состояния у пожилых людей и коморбидных пациентов, у которых одновременно наблюдается несколько длительных заболеваний.

Видео дня

Микрокровоизлияния часто выявляются у людей, страдающих хроническим стрессом , депрессивными расстройствами, диабетом и возрастными сопутствующими заболеваниями. COVID-19 способен усугублять повреждение ДНК в пораженных клетках головного мозга, что приводит к старению нейронов и активирует механизмы гибели клеток. Это, в конечном итоге, влияет на микроструктуру сосудов и кровеносную сеть в центральной нервной системе. Нечто похожее развивается у пациентов с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, у которых наблюдается прогрессирующая деменция, а также серьезные когнитивные нарушения.

20-30 процентов пациентов с COVID-19 сообщают о «мозговом тумане», при котором люди страдают от таких симптомов, как потеря памяти, трудности с концентрацией внимания, забывание повседневных действий, трудности с выбором правильных слов, увеличение длительности выполнения различных задач, дезориентированные мыслительные процессы и эмоциональное оцепенение.

Более серьезные долгосрочные последствия включают предрасположенность к болезни Альцгеймера, Паркинсона и родственным нейродегенеративным заболеваниям, а также сердечно-сосудистые расстройства из-за внутренних кровотечений и поражения тех частей мозга, что регулируют дыхание.

Авторы также предлагают различные стратегии для улучшения некоторых долгосрочных психоневрологических и нейродегенеративных состояний, в том числе использование «нанозимов» — имитирующих природные ферменты наночастиц — в сочетании с различными одобренными препаратами.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители