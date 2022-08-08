Израиль протестирует 3D-технологию, позволяющую "видеть сквозь стены"

Технология основана на радиоволновых сигналах, которые могут проникать через стены и реконструировать то, что находится за ними, в трехмерные изображения. Система, которая может работать на расстоянии более 18 метров, создает изображения с использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта и обработки сигналов.

Одним нажатием кнопки один оператор может отслеживать положение людей, движущихся или неподвижных, и определять, является ли объект взрослым, ребенком или животным. Подобные системы могут быть также использованы спасательных и полицейских операциях для обнаружения злоумышленников или жертв катастроф. Генеральный директор Camero-Tech Амир Беери отметил, что аналогичные системы использовались во время поиска жертв в и раненных во время землетрясение 2017 года в Мексике, а также в операции по спасению похищенной 19-летней девушки. Устройства Camero-Tech не продаются физическим лицам.