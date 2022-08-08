В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
33 минуты назад

Израильская армия протестирует 3D-технологию, позволяющую "видеть сквозь стены"

Газета.Ru

Израильская армия протестирует технологию 3D-визуализации, позволяющую "видеть сквозь стены". Об этом сообщает The Algemeiner. Устройство XLR40 Long Range создано израильской технологической компанией Camero-Tech

Израиль протестирует 3D-технологию, позволяющую "видеть сквозь стены"
Фото: Eric Gaillard/ReutersEric Gaillard/Reuters

Технология основана на радиоволновых сигналах, которые могут проникать через стены и реконструировать то, что находится за ними, в трехмерные изображения. Система, которая может работать на расстоянии более 18 метров, создает изображения с использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта и обработки сигналов.

Одним нажатием кнопки один оператор может отслеживать положение людей, движущихся или неподвижных, и определять, является ли объект взрослым, ребенком или животным. Подобные системы могут быть также использованы спасательных и полицейских операциях для обнаружения злоумышленников или жертв катастроф. Генеральный директор Camero-Tech Амир Беери отметил, что аналогичные системы использовались во время поиска жертв в и раненных во время землетрясение 2017 года в Мексике, а также в операции по спасению похищенной 19-летней девушки. Устройства Camero-Tech не продаются физическим лицам.

Ранее сообщалось, что ВВС США начали тестирование прототипа "шлема будущего" для экипажей самолетов. Разработкой занимается компания LIFT Airborne Technologies. Главная задача — оптимизировать шлемное оборудование для снижения нагрузки на шею и спину пилотов. Особое внимание будет уделено адаптации шлемов для женских экипажей.

Наука и техника,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители