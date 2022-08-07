Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным сервисам

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайтам двух популярных сервисов. Речь идет о сервисах Patreon, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату, и Grammarly, помогающем в написании текстов на английском языке. Информация об этом появилась в универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и ресурсов в России.

На сайте сообщается, что доступ к сайту Patreon был ограничен по решению Генпрокуратуры от 4 апреля 2022 года, а доступ к Grammarly — по решению от 15 апреля 2022 года.

Из данных сервиса Роскомнадзора следует, что основанием для внесения ресурсов в реестр в блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в незаконных публичных мероприятиях или недостоверную общественно значимую информацию.

Ранее стало известно о блокировке в России одного из самых крупных новостных порталов Сахалина — Sakh.com. Представители сайта заявили, что не знают, по какой причине доступ к ресурсу был ограничен. По их словам, они не получали предупреждения о блокировке от Роскомнадзора.