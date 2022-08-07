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43 минуты назад

Складные смартфоны Samsung подорожают

Lenta.ru

Рассекречена стоимость всех девайсов, которые Samsung должна представить в августе. Об этом в своем Twitter сообщил инсайдер под ником OnLeaks.

Складные смартфоны Samsung подорожают
Фото: SamsungSamsung

По словам инсайдера OnLeaks (настоящее имя — Стив Хеммерстоффер), запланированные на август смартфоны и умные часы от Samsung окажутся дороже, чем актуальные аппараты серии. Так, стоимость складного телефона Galaxy Z Fold 4 за версию с накопителем на 256 гигабайт составит 1799 евро, 512 гигабайт — 1919 евро. Раскладушка Galaxy Z Flip 4 выйдет минимум с 128 гигабайтами памяти и будет стоить 1109 евро, 256 гигабайт — 1169 евро.

Автор заметил, что Samsung подняла цены на гаджеты со складным дисплеем. Например, Galaxy Z Flip 4 будет на 70 евро дороже, чем Galaxy Z Flip 3.

Также специалист рассказал, что смарт-часы Galaxy Watch 5 с накопителем на 40 миллиметров оценят в 299 евро, версия со встроенной сим-картой будет стоить 349 евро. 44-миллиметровая модификация Galaxy Watch 5 обойдется в 329 евро, с поддержкой сотовой связи — 379 евро. Galaxy Watch 5 Pro будут стоить 469 евро, модель с интегрированной eSIM — 499 евро.

Samsung проведет очередную презентацию гаджетов 10 августа. По слухам, компания представит складные смартфоны Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Fold 4, а также умные часы.

Наука и техника,Стив Хеммерстоффер,
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