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1 час назад

Придуман способ проучить спамеров

Ferra.ru

Специалист по сетевой безопасности Трой Хант (Troy Hunt) придумал способ проучить спамеров, которые присылают на электронную почту различные письма.

Придуман способ проучить спамеров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хант устал от многочисленных предложений о сотрудничестве в почтовом ящике. Тогда он придумал, как заставить спамеров тратить время на бессмысленные действия. Письма от них специалист стал перекладывать в специальную папку. После этого скрипт создаёт ответное письмо, в котором выражается заинтересованность предложением. Кроме того, в нём есть ссылка на сайт Троя.

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Там спамера просят зарегистрироваться: как обычно, ввести электронный адрес и придумать пароль. Однако придумывание пароля становится сложным делом: он вечно не подходит по каким-либо критериям. Это должно заставить спамеров повозиться и потерять желание присылать письма.

Наука и техника,Трой Хант,
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