Google уведомил "Ростех" о блокировке его YouTube-канала из-за санкций

Американская компания Google уведомила российскую госкорпорацию "Ростех" о блокировке ее YouTube-канала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Фото: rostec.ru rostec.ru

В компании заявили, что канал о российской технике, инженерах и разработках смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год и блокировка стала примером того, что "такое западная демократия на самом деле".

"Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет", — отметили в "Ростехе".

Между тем корпорация оказалась готова к такому повороту событий и заранее перенесла все ролики на российскую видеоплатформу Rutube.