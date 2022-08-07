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1 час назад

Google уведомил "Ростех" о блокировке его YouTube-канала из-за санкций

Газета.Ruиещё 7

Американская компания Google уведомила российскую госкорпорацию "Ростех" о блокировке ее YouTube-канала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Google уведомил "Ростех" о блокировке его YouTube-канала из-за санкций
Фото: rostec.rurostec.ru

В компании заявили, что канал о российской технике, инженерах и разработках смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год и блокировка стала примером того, что "такое западная демократия на самом деле".

"Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет", — отметили в "Ростехе".

Между тем корпорация оказалась готова к такому повороту событий и заранее перенесла все ролики на российскую видеоплатформу Rutube.

Ранее Google стал блокировать аккаунты депутатов Госдумы, находящихся под санкциями. Также Google был заблокирован канал "Дума ТВ" на YouTube без возможности восстановления.

Наука и техника,Google,Ростех,Госдума,
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