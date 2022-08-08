Город-небоскреб длиной 170 км: что за "Зеркальную линию" хотят проложить арабы

В Саудовской Аравии недавно обнародовали план строительства города-небоскреба Mirror Line ("Зеркальная линия") высотой около 500 метров и протяженностью 170 километров. Это гигантское сооружение с покрытием из зеркального стекла будет представлять собой линию, тянущуюся от побережья Красного моря до города Табук. Затраты, необходимые для создания небоскреба, оцениваются в триллион долларов, пишет TechInsider.

Фото: Соцсети Соцсети

Проект строительства Mirror Line одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Ожидается, что в городе-небоскребе будут жить пять миллионов человек, сообщает Naked Science. Как пишет РБК Life, в Mirror Line можно будет найти все, что требуется человеку на протяжении жизни. Там будут больницы, фабрики по производству продовольствия, а также футбольное поле и яхт-клуб.

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Издание Naked Science подробно рассказало о плане сооружения небоскреба и попыталось проанализировать — какие в нем есть достоинства и недостатки. В целом издание считает Mirror Line утопией.

Энергоэффективность

Создание Mirror Line — это зеленый проект. Огромный протяженный небоскреб должен стать энергоэффективным зданием. Благодаря зеркальной поверхности объект, находящийся в пустыне, будет меньше нагреваться. Этому же поспособствуют его огромные размеры. Таким образом, затраты на кондиционирование снижаются.

Внутри огромного здания-колбасы будут курсировать поезда — автомобилей там не будет. Это позволит экономить топливо. Железнодорожные линии проложат под землей. А для вертикального перемещения жителей Mirror Line предусмотрены лифты.

Планируется, что Mirror Line будет потреблять возобновляемую энергию. Развитие зеленой энергетики снизит использование в Саудовской Аравии нефти и позволит продавать этот энергоноситель в еще больших объемах, увеличив прибыль от экспорта углеводородов. Таким образом, длинный небоскреб позволит королевству зарабатывать больше денег, отмечает Naked Science.

Однако в материале издания говорится, что солнечная электростанция, за счет которой планируется обеспечивать город энергией, не сможет покрыть потребности Mirror Line зимой, когда инсоляция снижается, поэтому обеспечить город возобновляемой энергией на 100% не получится.

Кем населить город

Naked Science также считает, что для города-небоскреба будет трудно найти жителей. Современные люди не очень-то хотят проживать в таких огромных зданиях, о чем свидетельствует стремление богатых переселяться в частные дома в респектабельных пригородах, а не жить в квартирах в многоэтажках, находящихся в центре мегаполиса.

Еще один вопрос — чем будут заниматься жители в таком гигантском здании-городе, где не будет возможности разместить какое-либо производство. Правда, рядом с Mirror Line планируется построить промышленный комплекс "Октагон", однако поездки в него в час пик вызовут перегрузку железнодорожной линии в городе.

В связи с вышесказанным Naked Science сомневается в том, что проект Mirror Line будет удачным.

Какой подобный план уже провалился

Советский архитектор Николай Никитин, спроектировавший Останкинскую телебашню высотой 540 метров, в 1960-х годах выполнял заказ японцев. Клиенты из Страны восходящего Солнца были так впечатлены успехами Никитина, что доверили ему проект строительства самого высокого небоскреба в мире. Здание должно было размещаться в Токио. Высота башни по проекту составляла четыре километра.

Авторы, среди которых помимо Никитина был также советский инженер Владимир Травуш, продумали, как обеспечить устойчивость такой конструкции даже в условиях сейсмичности Японии. Однако для этого диаметр здания в основании должен был составить 0,8 километра. Таким образом, у башни Никитина — Травуша был бы очень большой внутренний объем. Это не понравилось заказчикам. В Японии ожидали, что небоскреб будет выглядеть, как длинная тростинка. Кроме того, большой объем требует заполнения: для заселения башни понадобилось бы 500 тысяч человек. Найти столько людей, которые согласятся жить практически на небе, непросто. В итоге проект так и не был реализован.

Аспекты экологии

Авторов идеи о создании Mirror Line уже начали обвинять в том, что их гигантское длинное здание помешает миграции птиц. Экологи считают, что такое сооружение попросту перекроет путь пернатым. Однако, не так много видов перелетных птиц не умеют подниматься выше полкилометра, чтобы облетать препятствия, пишет издание. В той части Саудовской Аравии, где планируют построить здание, находятся высочайшие горы этого королевства. Высота пиков достигает 2,4 километра. Пернатые продолжают бывать в этих местах, значит — им не мешает горная гряда.

Недовольство принцем

Стоит отметить, что критика со стороны экологов, а также негатив в отношении проекта, который наблюдается со стороны западных СМИ, связаны с отношением к принцу Мухаммеду бен Сальману. Против монаршей особы выдвигались обвинения в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, критиковавшего саудовских властей. Хашогги был убит возле консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. За это преступление суд в королевстве приговорил пятерых человек к смертной казни, но принц на скамью подсудимых не попал.