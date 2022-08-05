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1 час назад

В Индии построят крупнейшую плавучую электростанцию в мире

Мария Иванова

Издание The Economic Times сообщает, что Индия собирается возвести крупнейшую в мире плавучую электростанцию. Солнечные панели, размещенные на воде, будут вырабатывать вплоть до 600 МВт электроэнергии за счет солнечных лучей и испарения воды.

В Индии построят крупнейшую плавучую электростанцию в мире
Фото: ReutersReuters

Проект под названием Omkareshwar Floating Solar будет реализован в два этапа. На первом подрядчики планируют ввести в строй три блока электростанции на 278 МВт. На втором, на который пока еще не нашли исполнителя, состоится ввод оставшихся панелей, которые будут вырабатывать более 300 МВт энергии. Стоимость проекта оценивается в $378,7 млн (30 млрд индийский рупий).

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