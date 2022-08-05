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1 час назад

SpaceX запустила аппарат к Луне

Lenta.ru

Компания SpaceX на ракете Falcon 9 запустила южнокорейский космический аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), который в середине декабря должен выйти на окололунную орбиту. Об этом сообщает ТАСС.

SpaceX запустила аппарат к Луне
Фото: SpaceX SpaceX

Ожидается, что 678-килограммовый космический аппарат составит карту лунной поверхности, которая поможет найти место для будущей посадки и определит вероятные источники воды в кратерах. На окололунной орбите KPLO пробудет около года.

Стоимость миссии оценивается в 180 миллионов долларов.

В июле американская компания Blue Origin в шестой раз запустила многоразовый суборбитальный корабль New Shepard с экипажем.

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В июне глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон пообещал помочь Украине в строительстве нового транспортного самолета Ан-225 «Мрия».

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