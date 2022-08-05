Huawei показал свой первый смартфон с камерой-невидимкой

Компания Huawei планирует выпустить смартфон с камерой-невидимкой, которая будет располагаться под экраном устройства. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Фото: mydrivers.com mydrivers.com

Вывод о новом готовящемся гаджете был сделан после рекламного ролика о выходе новой версии операционной системы Huawei HarmonyOS 3.0. В видео фигурирует неизвестный смартфон без каких-либо вырезов под фронтальную камеру. Внешне он похож на Huawei P50 Pocket, представленный в начале текущего года.

Технология подэкранной камеры позволяет избавиться от отдельного выреза, так как объектив располагается под дисплеем. Когда пользователю нужно сделать фото, экран над камерой становится прозрачным, что позволяет вести съемку. Некоторые другие вендоры уже используют такие камеры-невидимки в своих устройствах, но в линейке Huawei пока такого смартфона нет.