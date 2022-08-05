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18 минут назад

Huawei показал свой первый смартфон с камерой-невидимкой

Газета.Ru

Компания Huawei планирует выпустить смартфон с камерой-невидимкой, которая будет располагаться под экраном устройства. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Huawei показал свой первый смартфон с камерой-невидимкой
Фото: mydrivers.commydrivers.com

Вывод о новом готовящемся гаджете был сделан после рекламного ролика о выходе новой версии операционной системы Huawei HarmonyOS 3.0. В видео фигурирует неизвестный смартфон без каких-либо вырезов под фронтальную камеру. Внешне он похож на Huawei P50 Pocket, представленный в начале текущего года.

Технология подэкранной камеры позволяет избавиться от отдельного выреза, так как объектив располагается под дисплеем. Когда пользователю нужно сделать фото, экран над камерой становится прозрачным, что позволяет вести съемку. Некоторые другие вендоры уже используют такие камеры-невидимки в своих устройствах, но в линейке Huawei пока такого смартфона нет.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что производитель защитных стекол раскрыл форму и размер выреза в iPhone 14 Pro. Судя по всему, в этом году Apple откажется от стандартной «челки», заменив ее на вырез в виде восклицательного знака.

Наука и техника,Apple,
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