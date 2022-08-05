Как передавать файлы между Android-телефонами: инструкция

В эпоху облачных технологий прямой обмен файлами между смартфонами несколько потерял актуальность, однако случаются ситуации, когда нужно срочно перекинуть другу контакт из телефонной книги или какую-нибудь фотографию. Полагаться на Интернет не обязательно — в арсенале современных смартфонов есть инструменты и на этот случай жизни. Сейчас мы расскажем, как обмениваться файлами между Android-смартфонами.

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Как передавать файлы через окружение Google

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Самый простой способ обмена файлами между Android-смартфонами, который не требует загрузки сторонних приложений — это окружение Google, аналог AirDrop на iPhone. Данная функция поддерживается всеми смартфонами на базе Android 6.0 и старше. Через окружение можно передавать фотографии, видеоролики, приложения из Google Play и даже геолокацию.

Пользоваться обменом через окружение предельно просто — сначала необходимо включить функцию в настройках телефона.

Откройте настройки смартфона.

Пролистайте список вниз и выберите пункт Google.

Нажмите «Устройства и обмен данными».

Наконец, нажмите «Обмен с окружением».

Включите функцию в верхней части окна.

Пока вы находитесь в этом меню, вы также можете выбрать нужный Google-аккаунт, настроить имя вашего устройства и задать параметры видимости смартфона в окружении.

После этого вам остается лишь открыть нужный файл, нажать на иконку «Поделиться» и выбрать опцию «Обмен с окружением». Телефон начнет поиск ближайших устройств — проверьте, что пользователь, которому вы хотите передать файл, тоже включил окружение Google. Если все сделано правильно, в списке устройств появится его смартфон.

Как передавать файлы через Bluetooth

Несмотря на почтенный возраст технологии, современные смартфоны все еще поддерживают обмен файлами по Bluetooth. Это не самый быстрый или эффективный способ передачи данных, зато гарантированно один из самых простых и распространенных: Bluetooth есть практически на каждом, даже самом старом телефоне.

Включите Bluetooth в настройках смартфона.

Нажмите на «Добавить устройство».

Найдите в списке телефон, на который вы хотите передать файл, и нажмите на него, чтобы связать устройства.

Далее откройте нужный файл и нажмите на иконку «Поделиться».

Выберите опцию Bluetooth.

Найдите в списке телефон, на который вы хотите отправить файл.

Как передавать файлы через Telegram

Как ни странно, приложение Telegram отлично подходит не только для переписки, но и для быстрого обмена файлами. В этом плане мессенджер отчасти дублирует функционал окружения Google: собеседникам можно передавать фотографии, видео, музыку, контакты из телефонной книги и геолокацию. Для того, чтобы передать файл другому пользователю, откройте переписку и нажмите на иконку скрепки — после этого на экране появится меню обмена, где вы сможете выбрать, что именно хотите отправить.

Как передавать файлы через сторонние приложения