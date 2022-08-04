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34 минуты назад

Российский спутник оказался способен преследовать американского «шпиона»

Ferra.ru

Американское издание The Drive сообщило, что Россия, в рамках миссии, называемой «Космос-2558», запустила космический аппарат системы «Нивелир» с нераскрытыми пока задачами и возможностями.

Российский спутник оказался способен преследовать американского «шпиона»
Фото: ferra.ruferra.ru

По мнению американской стороны, этот шаг России продиктован тем, что США вывели на орбиту спутник-шпион USA-326, который, по всей видимости, является аппаратом электронно-оптической разведки нового поколения.

Российский аппарат преследовал американского спутника и в итоге был зафиксирован на расстоянии 80 км от него. По предположениям издания, российский спутник является инспектором, — предназначенным для наблюдения за другими спутниками и их ремонта на орбите Земли. По словам американцев, «инспектор» ассоциируется со спутниками-убийцами.

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