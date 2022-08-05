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1 час назад

Google назвала причину удаления канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Чемпионат.comиещё 13

YouTube-канал известного блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова был вчера удалён. В качестве причины было указано, что канал нарушил правила сообщества, и было не совсем понятно, о чём конкретно идёт речь.

В Google объяснили блокировку YouTube-канала Гоблина Пучкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Google пояснила РБК, что причина удаления канала в нарушении политики в отношении разжигания ненависти. Это связано с напряжённой ситуацией на Украине.

Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти.

В Google также отметили, что политика компании запрещает контент, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия».

Медведев пообещал «отомстить» за удаление канала «Гоблина»

Сам Пучков пока не отреагировал на озвученную причину.

Наука и техника,Дмитрий Пучков,Google,
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