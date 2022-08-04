Обозначены сроки выхода России из проекта МКС

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что в настоящее время не определен точный срок, когда РФ выйдет из проекта Международной космической станции. Решение будет зависеть от многих факторов, в том числе, от ее технического состояния. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: NASA NASA

Отмечается, что заявление о планах «Роскосмоса» в отношении проекта прозвучало во время пресс-конференции в американском городе Хьюстон.

Космонавт Сергей Крикалев, занимающий в госкорпорации должность исполнительного директора по пилотируемым программам, рассказал по видеосвязи, что специалисты проведут тщательный анализ состояния МКС.

По результатам исследования будет принято решение, в каком году россияне покинут проект. Он пояснил, что это произойдет в промежутке с 2024 по 2030 год.