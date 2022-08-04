YouTube удалил канал Дмитрия "Гоблина" Пучкова

Видеохостинг YouTube удалил заблокировал канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова. На момент блокировки канал насчитывал более 3 млн подписчиков.
При попытке зайти на страницу аккаунта на главной странице появляется надпись: «Эта страница недоступна».
В Telegram-каналах сообщается, что причиной стали нарушения правил сообщества.
9 июня YouTube удалил очередной канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров).
До этого, 24 мая, был заблокирован канал директора российского вещания Russia Today Антона Красовского.
9 мая руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил, что YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием Дмитрия Рогозина. По его словам, всего с канала удалены около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 миллионов просмотров.