YouTube удалил канал Дмитрия "Гоблина" Пучкова

9 мая руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил, что YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием Дмитрия Рогозина. По его словам, всего с канала удалены около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 миллионов просмотров.