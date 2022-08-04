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1 час назад

YouTube удалил канал Дмитрия "Гоблина" Пучкова

Газета.Ruиещё 10

Видеохостинг YouTube удалил заблокировал канал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова. На момент блокировки канал насчитывал более 3 млн подписчиков.

YouTube удалил канал Дмитрия "Гоблина" Пучкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При попытке зайти на страницу аккаунта на главной странице появляется надпись: «Эта страница недоступна».

В Telegram-каналах сообщается, что причиной стали нарушения правил сообщества.

9 июня YouTube удалил очередной канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров).

До этого, 24 мая, был заблокирован канал директора российского вещания Russia Today Антона Красовского.

9 мая руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец заявил, что YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеозаписи с участием Дмитрия Рогозина. По его словам, всего с канала удалены около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 миллионов просмотров.

Наука и техника,Алексей Столяров,Антон Красовский,Владимир Кузнецов,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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