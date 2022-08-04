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34 минуты назад

В смартфонах появится новая память

Lenta.ru

Samsung запустила производство флеш-память нового стандарта. Об этом сообщает издание SlashGear.

В смартфонах появится новая память
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты медиа сослались на заявление Samsung, согласно которому флеш-память стандарта UFS 4.0 поступила в массовое производство и скоро должна появиться в телефонах. По оценке авторов, это означает, что флагманские смартфоны конца 2022 — начала 2023 годов могут выйти с новыми — более быстрыми и производительными — накопителями.

Специалисты заметили, что UFS 4.0 по всем параметрам первосходит актуальный стандарт. Так, скорость последовательного чтения такой памяти может достигать 4200 мегабайт в секунду, записи — 2800 мегабайт в секунду. Актуальный формат памяти UFS 3.1 отличиался параметрами 2100 и 1200 мегабайт в секунду соответственно. При этом и UFS 4.0, и UFS 3.1 ограничены максимально возможной емкостью хранилища — 1 терабайт.

«Учитывая значительный прирост производительности при переходе на UFS 4.0, большинство пользователей должны ощутить ощутимое улучшение производительности чтения и записи памяти на флагманах Android следующего поколения», — подчеркнули авторы.

По их словам, возможно, что UFS 4.0 внедрят в складные флагманы Galaxy Z Fold 4 и Flip 4, однако вероятность такого сценария не очень высока — анонс устройств должен состояться уже в середине августа.

Ранее стало известно, что Samsung поставит для смартфонов серии iPhone 14 два вида OLED-панелей. Так, более дорогие устройства получат топовые компоненты LPTO.

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