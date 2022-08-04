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38 минут назад

В России выставили на продажу «сердце» челябинского метеорита

Никита Бородкин

На маркетплейсе Avito выставили на продажу «сердце» челябинского метеорита. За кусок материи из космоса продавец запросил 142 млн рублей.

В России выставили на продажу «сердце» челябинского метеорита
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В объявлении утверждается, что лот является «сердцем метеорита» — к нему приложен снимок камня с синей центральной частью. Другой информации о продаваемом товаре нет, как и документов, подтверждающих его подлинность.

Скриншот

Напомним, что 15 февраля 2013 года в Челябинске упал метеорит. При входе в атмосферу он разрушился на несколько частей, что вызвало распространение ударных волн по территории Челябинской области и соседних с ней регионов. Осколки разрушили несколько построек, повредили десятки зданий и ранили около 2 тыс. человек.

По оценкам ученых, сила взрыва в момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в 20 раз превзошла мощность сброшенной на Хиросиму атомный бомбы.

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