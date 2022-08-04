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9 минут назад

Европа признала отказ шпионившего за Россией спутника

Lenta.ru

Радиолокационный спутник Sentinel-1B, данные с которого перестали поступать с конца 2021 года, официально признан неработоспособным. Согласно заявлению, опубликованному Европейским космическим агентством (ЕКА), больше не будет предприниматься попыток вернуть к работе этот космический аппарат.

Европа признала отказ шпионившего за Россией спутника
Фото: Rama / Wikimedia CommonsRama / Wikimedia Commons

Причиной неполадок Sentinel-1B называется выход из строя оборудования, отвечающего за регулирование напряжения, подаваемого на спутниковую платформу. В свою очередь, это произошло из-за утечки тока конденсатора, обнаруженной во время предпусковых работ. В ЕКА допускают, что к утечке могла привести неправильно припаянная при ремонте деталь.

Тем не менее сама спутниковая платформа, полезная нагрузка которого не работает, будет находиться под управлением ЕКА до тех пор, пока не запустят космический аппарат Sentinel-1C программы Copernicus, которая, в частности, используется для наблюдения за территорией России. После этого Sentinel-1B планируется свести с орбиты.

В марте издание SpaceNews подтвердило, что радиолокационный спутник Sentinel-1B системы Copernicus до сих пор не удалось восстановить. Данные с Sentinel-1B на Землю не поступали с 23 декабря 2021 года.

В июле 2021 Defense Blog писал, что российские радары, расположенные в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, «исказили» снимки, сделанные европейским спутником Sentinel-1.

В ноябре 2020 года блог Covert Shores опубликовал «искаженные» снимки Sentinel-1 российских военных кораблей в Баренцевом море, заметив, что находящиеся в открытом доступе снимки Sentinel-1 могут использоваться для определения местонахождения наземных или надводных радаров.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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