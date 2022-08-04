На дне Калифорнийского залива обнаружили маленькие живые помпоны

Специалисты из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей обнаружили на морском дне живые организмы, похожие на шерстяные помпоны. Видео погружения было опубликовано на YouTube-канале института.

Фото: MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)/Youtube MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)/Youtube

Генетический анализ показал, что существо относится к Biremis, роду кольчатых червей, который в англоязычных публикациях часто называется спагетти-черви. Эти черви живут в тропических водах, и ранее были известны лишь в районе Багамских островов. Сходство со спагетти возникает из-за множества длинных щупалец, которыми червь собирает для себя пищу. При этом у Biremis нет глаз, жабр, а также щетинок на сегментах тела.