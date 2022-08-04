На дне Калифорнийского залива обнаружили маленькие живые помпоны

Специалисты из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей обнаружили на морском дне живые организмы, похожие на шерстяные помпоны. Видео погружения было опубликовано на YouTube-канале института.
Генетический анализ показал, что существо относится к Biremis, роду кольчатых червей, который в англоязычных публикациях часто называется спагетти-черви. Эти черви живут в тропических водах, и ранее были известны лишь в районе Багамских островов. Сходство со спагетти возникает из-за множества длинных щупалец, которыми червь собирает для себя пищу. При этом у Biremis нет глаз, жабр, а также щетинок на сегментах тела.
Обнаруженный вид обитает на глубине 2 километров. Известно, что в основном такие черви находятся в укрытиях, но эта особь плавает у открытого участка дна. Благодаря этому червь может находить больше пищи, чем лежа на одном месте. Глубоководные аппараты, подобные тому, который снял червя на видео, позволяют ежегодно открывать множество новых морских видов.