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33 минуты назад

Ростех увеличил производство комплектующих для микросхем

Газета.Ruиещё 2

НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина Госкорпорации Ростех почти в три раза увеличило производство ключевой составляющей микросхем для радиоэлектронной аппаратуры – ситалловых подложек, сообщается на сайте госкорпорации.

Ростех увеличил производство комплектующих для микросхем
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что рост выпуска этих изделий поможет перекрыть потребности российской радиоэлектронной отрасли в импортозамещающей продукции.

Ситаллы – высокопрочные материалы, которые получают в результате кристаллизации стекла. Такие подложки используются в микросхемах.

«Характеристики ситалловых подложек – чистота поверхности, прочность, теплопроводность и другие параметры – превышают стандартные требования. За первое полугодие ОНПП «Технология» выпустило около 20 тыс. таких изделий. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего до конца года мы поставим заказчикам порядка 75 тыс. ситалловых подложек», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», разработал электронные компоненты для оборудования связи в российских самолетах Superjet и МС-21, которые позволят полностью заменить американскую электронику.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и Минпромторг РФ подготовили план, в соответствии с которым предприятия госкорпорации будут изготавливать комплектующие для отечественной промышленности по программе импортозамещения.

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