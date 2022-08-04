Ростех увеличил производство комплектующих для микросхем

НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина Госкорпорации Ростех почти в три раза увеличило производство ключевой составляющей микросхем для радиоэлектронной аппаратуры – ситалловых подложек, сообщается на сайте госкорпорации.
Отмечается, что рост выпуска этих изделий поможет перекрыть потребности российской радиоэлектронной отрасли в импортозамещающей продукции.
Ситаллы – высокопрочные материалы, которые получают в результате кристаллизации стекла. Такие подложки используются в микросхемах.
«Характеристики ситалловых подложек – чистота поверхности, прочность, теплопроводность и другие параметры – превышают стандартные требования. За первое полугодие ОНПП «Технология» выпустило около 20 тыс. таких изделий. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего до конца года мы поставим заказчикам порядка 75 тыс. ситалловых подложек», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», разработал электронные компоненты для оборудования связи в российских самолетах Superjet и МС-21, которые позволят полностью заменить американскую электронику.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и Минпромторг РФ подготовили план, в соответствии с которым предприятия госкорпорации будут изготавливать комплектующие для отечественной промышленности по программе импортозамещения.