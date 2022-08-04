Ростех увеличил производство комплектующих для микросхем

«Характеристики ситалловых подложек – чистота поверхности, прочность, теплопроводность и другие параметры – превышают стандартные требования. За первое полугодие ОНПП «Технология» выпустило около 20 тыс. таких изделий. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего до конца года мы поставим заказчикам порядка 75 тыс. ситалловых подложек», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.