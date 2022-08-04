В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
44 минуты назад

В России предложили маркировать VPN-сервисы

Lenta.ruиещё 2

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил обязать российские магазины приложений маркировать VPN-сервисы знаком 18+. Письмо с просьбой рассмотреть эту инициативу он направил главе Минцифры России Максуту Шадаеву, передают «Известия».

В России предложили маркировать VPN-сервисы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта, с помощью VPN-сервисов российские пользователи могут не только заходить в заблокированные в стране социальные сети, но и посещать сайты, содержащие деструктивный контент, особенно опасный для детей и подростков. В этой связи Кудж попросил Минцифры начать маркировать приложения для обхода блокировок знаком 18+ как информационную продукцию, запрещенную для детей.

Также ректор РТУ МИРЭА предложил обязать разработчиков VPN-сервисов предупреждать пользователей о возможности передачи их данных третьей стороне, в частности, ставить пометку о том, что их приложение «содержит угрозы информационной безопасности».

Как подчеркнул Кудж, его инициатива снизит риски утечки персональных данных россиян, повысит уровень информационной грамотности и гигиены среди пользователей, а также защитит несовершеннолетних от деструктивного и опасного контента.

Ранее член Совета Федерации Ирина Рукавишникова обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить безопасность VPN для россиян. Кроме того, сенатор заявила о необходимости выяснить, соблюдают ли такие сервисы российское законодательство.

Перед этим член Общественной палаты России Никита Данюк предупредил об опасности VPN. Он рассказал, что с помощью сервисов для обхода блокировок злоумышленники могут получить доступ к личным данным пользователей.

Наука и техника,Ирина Рукавишникова,Никита Данюк,Максут Шадаев,Общественная палата России,Роскомнадзор,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители