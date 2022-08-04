В России предложили маркировать VPN-сервисы

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил обязать российские магазины приложений маркировать VPN-сервисы знаком 18+. Письмо с просьбой рассмотреть эту инициативу он направил главе Минцифры России Максуту Шадаеву, передают «Известия».

По словам эксперта, с помощью VPN-сервисов российские пользователи могут не только заходить в заблокированные в стране социальные сети, но и посещать сайты, содержащие деструктивный контент, особенно опасный для детей и подростков. В этой связи Кудж попросил Минцифры начать маркировать приложения для обхода блокировок знаком 18+ как информационную продукцию, запрещенную для детей.

Также ректор РТУ МИРЭА предложил обязать разработчиков VPN-сервисов предупреждать пользователей о возможности передачи их данных третьей стороне, в частности, ставить пометку о том, что их приложение «содержит угрозы информационной безопасности».

Как подчеркнул Кудж, его инициатива снизит риски утечки персональных данных россиян, повысит уровень информационной грамотности и гигиены среди пользователей, а также защитит несовершеннолетних от деструктивного и опасного контента.

Ранее член Совета Федерации Ирина Рукавишникова обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить безопасность VPN для россиян. Кроме того, сенатор заявила о необходимости выяснить, соблюдают ли такие сервисы российское законодательство.